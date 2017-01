Ismaning, 27. Januar 2017 – Darts begeistert Deutschland – und die #RoadToAllyPally die Jury des Crossmedia-Preises 2017: Die crossmediale SPORT1-Berichterstattung im Vorfeld der Darts-WM – die #RoadToAllyPally – ist von der Jury des Preises für crossmediale Programminnovationen 2017 in der Kategorie TV nominiert worden. Insgesamt wurden aus 70 Einreichungen jeweils drei Projekte in den Kategorien TV, Hörfunk und Online nominiert. Die Preisverleihung findet am 2. März 2017 in Bremen statt.

#RoadToAllyPally überzeugt Jury durch „neuartige 360°-Sportberichterstattung“

Als die drei besten crossmedialen Projekte im TV wurden neben der #RoadToAllyPally „Terror – Ihr Urteil“ (ARD Degeto/rbb/WDR) und Galileo: You are President (ProSieben) ausgewählt. Das Projekt #RoadToAllyPally überzeugte die Jury in ihrer Begründung durch „eine neuartige 360°-Sportberichterstattung. Das rege, positive Nutzerfeedback über alle SPORT1-Plattformen hinweg und die Rekord-Reichweiten für die TV-Übertragungen zur Darts-Weltmeisterschaft machen die #RoadToAllyPally zu einem Best Practice-Projekt in der Sportberichterstattung.“

Die Preise für crossmediale Programminnovationen verleihen Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt (bre(ma bereits zum fünften Mal. Die von der der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH durchgeführte Preisverleihung findet am 2. März 2017 in Bremen statt – der Heimatstadt des SPORT1 Darts-Experten Tomas „Shorty" Seyler.

Die „fünfte Darts-Jahreszeit“ auf Deutschlands führender 360°-Multimedia-Sportplattform

Bereits ab Anfang Dezember läutete SPORT1 den Countdown zur „fünften Darts-Jahreszeit“ ein: Im #Dartzember wurde das Pfeilespektakel in London auf Deutschlands führender 360°-Multimedia-Sportplattform umfassend präsentiert. Unter anderem stimmte SPORT1-Kommentator Elmar Paulke die Fans auf seiner #RoadToAllyPally auf das Darts-Highlight des Jahres ein.

Auf ihrem Roadtrip quer durch Europa mit Ziel Alexandra Palace in London besuchten Elmar Paulke und Redakteur Moritz Blume unter anderem zahlreiche Darts-Stars wie Weltmeister Michael van Gerwen, Peter Wright oder den deutschen Hoffnungsträger Max Hopp und machten auch bei Prominenten und Fans Station. Den Roadtrip quer durch Europa präsentierte SPORT1 täglich crossmedial auf seinen Plattformen und zum WM-Start Mitte Dezember als TV-Reportage.

Deutschland auf „180“: Darts-Begeisterung erreicht neuen Höhepunkt

Die Darts-WM übertrug SPORT1 von Mitte Dezember bis Anfang Januar live und berichtete umfassend auf allen Plattformen im TV, Online, Mobile, Radio und Social Media. Mit den TV-Liveübertragungen von der Darts-WM erreichte SPORT1 Einschaltquoten von bis zu rund zwei Millionen Zuschauern ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze.

Hintergrund: Informationen zum Preis für crossmediale Programminnovationen

Die zielgerichtete Verzahnung von medialem Content und verschiedenen Ausspielwegen schafft neue Formate. Sie lässt Innovation dort entstehen, wo alte Sehgewohnheiten gebrochen und neue Mischformen ausprobiert werden. Diese inhaltliche, kreative und redaktionelle Verknüpfung unterschiedlicher Channels trägt maßgeblich zur Erneuerung der Medienlandschaft in Deutschland bei. Daher loben Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt (bre(ma auch in diesem Jahr den „Preis für crossmediale Programminnovationen“ aus.

Die Jury besteht aus:

• Kai Wiesinger, Schauspieler

• Dr. Michael Heiks, Geschäftsführer der TV Plus GmbH

• Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt (bre(ma

• Prof. Egbert van Wyngaarden, Professor für Film und Fernsehen an der MHMK München

Quelle: www.nordmedia.de/crossmediapreis

