Heute Highlights des deutschen WM-Auftakts gegen Ungarn

Highlight-Videos von ausgewählten WM-Spielen bis zum Finale am Sonntag, 29. Januar

Ismaning, 13. Januar 2017 – Europameister Deutschland will auch bei der Handball-WM in Frankreich groß auftrumpfen – SPORT1 wird den Fans auf seinen digitalen Plattformen die besten Spielszenen in Highlight-Videos präsentieren. Ausgewählte WM-Partien, darunter alle Begegnungen des DHB-Teams, werden auf SPORT1.de und den SPORT1-Apps in Zusammenfassungen zu sehen sein. Als Erstes wird am Freitagabend eine Zusammenfassung des deutschen WM-Auftakts gegen Ungarn präsentiert.

SPORT1 begleitet DHB-Team durch das Turnier

Auf den SPORT1-Plattformen werden die Handball-Fans umfassend über die Handball-WM informiert: Zu einer ausführlichen Newsberichterstattung und dem Liveticker aller Partien kommen die Highlight-Clips. Für SPORT1 sind Julian Meißner und Michael Prieler als Reporter in Frankreich vor Ort und lassen ihre Eindrücke in die umfangreiche Berichterstattung einfließen. Sie begleiten das deutsche Team, unter anderem auch via Facebook live, und werden die User mit Videos, Interviews und Hintergrundberichten versorgen. SPORT1 zeigt sich so erneut als Heimat der Handball-Fans.

So läuft die Handball-WM in Frankreich

In Frankreich kämpfen 24 Teams um den WM-Titel, neben Weltmeister Frankreich und Olympiasieger Dänemark zählt auch das deutsche Team zum Favoritenkreis. Erstes Ziel der Mannschaft von Trainer Dagur Sigurdsson ist das Erreichen des Achtelfinales. Dafür muss nach dem Start gegen Ungarn das DHB-Team am 15. Januar gegen Chile, am 17. Januar gegen Saudi-Arabien, am 18. Januar gegen Weißrussland und am 20. Januar gegen Kroatien bestehen. SPORT1 wird auf seinen digitalen Plattformen von all diesen Gruppenspielen Highlights zeigen.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de

www.sport1.de

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die Multimedia-Dachmarke SPORT1 steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Radio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1, der in SD- und HD-Qualität ausgestrahlt wird, sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen in SD und in HD angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Plattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel und Gaming-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählt die SPORT1-App zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps. Mit SPORT1.fm betreibt das Unternehmen zudem ein digitales Sportradio, das im Web, als App und über WLAN Radios empfangbar ist.

Constantin Medien AG | SPORT1 | SPORT1 MEDIA | PLAZAMEDIA