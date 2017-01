Ismaning, 23. Januar 2017 – SPORT1 bietet den Zuschauern mit einem attraktiven HbbTV-Angebot ab sofort zusätzliche Inhalte begleitend zum Programm – und SPORT1 MEDIA erweitert sein Vermarktungsangebot: Ab sofort können Werbekunden für ihre Kampagnen auch Addressable TV einsetzen, welches eine Auslieferung von Werbung in das TV-Programm auf HbbTV-fähigen Smart TVs ermöglicht. Auf dieser Grundlage können werbetreibende Unternehmen innovative, interaktive und personalisierte Werbeformate realisieren und so die Effizienz ihrer Werbung noch einmal deutlich steigern. Für die zielgerichtete Aussteuerung der Werbung sorgt die Addressable TV-Technologie von smartclip.

Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 Media GmbH: „Mit Addressable TV erweitern wir unser 360°-Portfolio um ein weiteres attraktives Angebot. Unsere Werbekunden erhalten die perfekte Möglichkeit, ihre Kampagnen zielgruppengenau und kontaktorientiert auszusteuern. So realisierte Sonderwerbeformate garantieren mit ihrer exklusiven Platzierung maximale Aufmerksamkeit auch außerhalb der Werbeinseln. Mit der smartclip AG haben wir dafür einen idealen Partner gewonnen.“

Thorsten Schütte-Gravelaar, Vorstand smartclip AG: „SPORT1 MEDIA zeigt mit der Nutzung von Addressable TV, wie die Macht des klassischen Fernsehens mit den Vorteilen der digitalen Technologien für die TV-Vermarktung intelligent und gewinnbringend eingesetzt werden kann. Wir freuen uns, mit SPORT1 MEDIA einen führenden Zielgruppen-TV-Vermarkter für unsere Addressable TV-Plattform gewonnen zu haben.“

HbbTV bietet den Zuschauern von SPORT1 zusätzliche attraktive Inhalte zum Programm

Durch das Aktivieren des Red Button auf der Fernbedienung wird die HbbTV-Plattform mit sendungsbegleitenden Videos geöffnet. Der Zuschauer kann hier zwischen zehn Kategorien wählen: So sind unter anderem Fußball-Clips zur Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und zur UEFA Europa League ebenso zu sehen wie Highlights aus Deutschlands bekanntestem Fußball-Talk „Der Volkswagen Doppelpass“ oder Folgen der populären Gebrauchtwagen-Doku „Die PS PROFIS – mehr Power aus dem Pott“ und „Hamburger Autoperlen“. Die Umsetzung des HbbTV-Auftritts erfolgte durch TeraVolt.

Addressable TV erfährt eine immer höhere Akzeptanz im Markt

2016 nutzten 13,4 Millionen bzw. 35 Prozent aller deutschen Haushalte Addressable TV. Die Tendenz ist weiterhin steigend; jährlich kommen rund vier Millionen Haushalte hinzu. Dies ergab eine Erhebung des Berliner Marktforschungsinstituts Goldmedia. Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Marktdurchdringung von Smart-TVs.

Addressable TV verbindet das lineare Fernsehen mit den Möglichkeiten der personalisierten Werbung – und damit das Beste aus beiden Welten

TV liefert die große Reichweite, die Digitalwerbung erreicht via HbbTV passgenau die gewünschte Zielgruppe. Damit können Haushalte, die das gleiche Programm empfangen, mit unterschiedlichen Werbebotschaften angesprochen werden. Voraussetzung für die One-to-One-Kommunikation ist ein internetfähiges TV-Gerät. Addressable TV nutzt den HbbTV-Standard, welcher mittlerweile bei mehr als 90 Prozent aller neuen TV-Geräte verfügbar ist.

Werbekunden bietet Addressable TV deutliche Mehrwerte

Für jede Kampagne kann bestimmt werden, welche Zielgruppe erreicht werden soll. Die individuelle Aussteuerung erfolgt beispielsweise nach Regionen. Die Informationen werden programmatisch, also vollautomatisiert und in Echtzeit, ausgespielt. Damit macht Addressable TV Fernsehwerbung auch für Kunden interessant, die bisher nicht im TV geworben haben, wie etwa Kunden ohne klassische TV-Budgets und regionale Unternehmen. Sie können weiterführende Produktinformationen über individuelle Microsites optimal darstellen.

Der Erfolg dieser Werbeangebote lässt sich sehr effektiv messen

Über die Addressable TV-Plattform werden Unique Devices und Unique Sessions anonym gezählt und verarbeitet. Addressable TV bietet Kontaktklassen-Management (Frequency Capping) für TV-Werbung ebenso wie Targeting und Interaktion. Die zielgruppengenaue Ansprache minimiert die Streuverluste. So können innovative Werbeformen und Storytelling potenzielle Kunden noch besser ansprechen.

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die Multimedia-Dachmarke SPORT1 steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Radio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1, der in SD- und HD-Qualität ausgestrahlt wird, sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen in SD und in HD angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Plattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel und Gaming-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählt die SPORT1-App zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps. Mit SPORT1.fm betreibt das Unternehmen zudem ein digitales Sportradio, das im Web, als App und über WLAN Radios empfangbar ist.

Über SPORT1 MEDIA

Die Sport1 Media GmbH mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Unternehmen der Constantin Medien-Gruppe. SPORT1 MEDIA ist der Multiplattform-Vermarkter für die vielfältigen Angebote unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 – mit dem Free-TV-Sender SPORT1 und den Pay-TV-Sendern SPORT1+ und SPORT1 US, dem Online- und Mobile-Bereich mit SPORT1.de, den mobilen SPORT1 Applikationen, den Social Media-Kanälen sowie dem digitalen Sportradio SPORT1.fm.

Über smartclip

smartclip, ein führendes Technologieunternehmen für Videowerbung, bietet TV-Sendern in Deutschland und Europa über seine marktführende Addressable TV Plattform intelligente Vermarktungslösungen für HbbTV-basierte Werbekonzepte im linearen TV-Programm. smartclip ermöglicht Distributionswege für Markenwerbung, die die Zukunft der TV-Vermarktung bestimmen und entwickelt innovative Werbemöglichkeiten für interaktive Markenerlebnisse, die Leistungswerte wie Mediaeffizienz, Reichweite und Zielgruppengenauigkeit optimieren. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Hamburg, ist eine Tochtergesellschaft der Mediengruppe RTL Deutschland und verfügt über ein umfassendes Niederlassungsnetzwerk in ganz Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie www.smartclip.de oder folgen uns auf Twitter und LinkedIn.

