Ismaning, 3. Juli 2017 – Nach der erfolgreichen #HeimWM wirft die neue DEL-Saison bereits ihre Schatten voraus: Im Zuge der heutigen Vorstellung des DEL-Spielplans hat SPORT1 die ersten Livespiele ausgewählt, die in der Regel am Sonntagnachmittag (Bully 17:00 Uhr) im Free-TV übertragen werden. Bis zur Pause wegen des Deutschland Cups , der vom 10. bis zum 12. November ebenfalls live auf SPORT1 zu sehen ist, stehen demnach elf DEL-Livespiele auf dem Programm. Den Auftakt macht standesgemäß der amtierende Deutsche Meister EHC Red Bull München, der am Freitag, 8. September, live ab 19:30 Uhr bei den Krefeld Pinguinen gastiert.

Ein weiteres Topspiel zeigt SPORT1 am Sonntag, 10. September, live ab 17:00 Uhr, wenn der Vizemeister Grizzlys Wolfsburg zu Hause die Kölner Haie empfängt.

Insgesamt zeigt SPORT1 pro Saison weiterhin mindestens 40 DEL-Spiele exklusiv im deutschen Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de. Darunter Partien der Hauptrunde sowie der anschließenden 1. Playoff-Runde, der Playoffs sowie der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Zudem können die Eishockey-Fans alle DEL-Spiele live und in HD bei der Telekom über das TV-Angebot Entertain sowie online, über Mobilfunk, Smart TVs und Streamingdienste sehen.

Die Hauptrunde der 24. DEL-Saison endet mit dem 52. Spieltag am 4. März 2018. Bis dahin wird es aufgrund der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang (2. – 28. Februar 2018) eine weitere Spielpause geben. Ab dem 7. März beginnen die Playoffs. Ein mögliches siebtes Finalspiel steigt am 26. April 2018.

Erfolgreiche Premierensaison für SPORT1 als neuem DEL-Medienpartner

SPORT1 kann auf eine erfolgreiche Premierensaison als neuer Free-TV-Partner der DEL zurückblicken, in der die Zahlen gegenüber den vergangenen Jahren klar gesteigert werden konnten: Die insgesamt 44 Livespiele verfolgten im Durchschnitt 230.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+). Der Gesamt-Marktanteil lag bei 1,0 Prozent, der Marktanteil in der SPORT1-Kernzielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) bei 1,7 Prozent. Mit den erzielten Marktanteilen lag SPORT1 sowohl bei den Gesamtzuschauern als auch in der Kernzielgruppe jeweils über Senderschnitt. Darüber hinaus im Saisonverlauf sieben Mal Spitzenwerte über einer halben Million Zuschauer und acht Mal Durchschnittsreichweiten über 300.000 Zuschauern erzielt werden.

