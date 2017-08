FALKEN präsentiert sich

im Umfeld der UEFA Europa League

neben der Automarke Volkswagen bei „Der CHECK24 Doppelpass“

bei Bundesliga digital: aufmerksamkeitsstarkes Co-Presenting des Channels auf SPORT1.de und der SPORT1-App

Ismaning, 17. August 2017 – Reifenhersteller FALKEN Tyre Europe und SPORT1 MEDIA verlängern und erweitern ihre langjährige Partnerschaft: Zukünftig wird FALKEN mit Gewinnspielen und –Trailern in den Top-Umfeldern der UEFA Europa League und bei „Der CHECK 24 Doppelpass“ auf SPORT1 vertreten sein. Die erweiterte Kooperation umfasst auch das aufmerksamkeitsstarke Co-Presenting auf dem digitalen Bundesliga-Channel von SPORT1.

Bislang war FALKEN Tyre Europe insbesondere als Co-Presenter von „Hattrick – Die 2. Bundesliga“ bei SPORT1 vertreten und hatte 2016 erstmals auch crossmedial in den Umfeldern der UEFA Europa League geworben. Mit dem Ausbau seiner Aktivitäten in den Premium-Umfeldern UEFA Europa League und dem Upgrade zum Erstligaumfeld „Der CHECK24 Doppelpass“, in dem auch Volkswagen als Sponsor aktiv ist, entwickelt FALKEN seine erfolgreiche Strategie der medialen Aktivierung weiter. Darüber hinaus verstärkt FALKEN mit dem Presenting der digitalen Bundesliga-Berichterstattung auf SPORT1.de und mobil in der SPORT1 App seine digitalen Aktivitäten. Hier kommen unter anderem Header, Banner, Interstitials und Reminder zum Einsatz.

Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 Media GmbH: „Die Erweiterung unserer langjährigen Kooperation mit FALKEN ist ein großer Erfolg – das Engagement von FALKEN ist das Ergebnis der positiven Kundenerfahrung in der bisherigen Zusammenarbeit und steht für ein großes Vertrauen in SPORT1 MEDIA und die vielfältigen Möglichkeiten, die unsere 360-Grad-Kommunikation bietet.“

Stephan Cimbal, Head of Marketing FALKEN Tyre Europe GmbH: „Die Kombination aus LED-Bandenwerbung in diversen Bundesliga-Stadien und crossmedialer Verlängerung im TV und Online hat sich bewährt. Wir nutzen dabei die Attraktivität und Relevanz der einzelnen Plattformen und spreizen die Reichweite in der Käufer-Zielgruppe. Die Marke FALKEN hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich positiv entwickelt und wir setzen mit diesem Media-Paket bei SPORT1 unsere Strategie konsequent fort.”

Über SPORT1 MEDIA

Die Sport1 Media GmbH mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Unternehmen der Constantin Medien-Gruppe. SPORT1 MEDIA ist der Multiplattform-Vermarkter für die vielfältigen Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform SPORT1 – mit dem Free-TV-Sender SPORT1 und den Pay-TV-Sendern SPORT1+ und SPORT1 US, dem Online- und Mobile-Bereich mit SPORT1.de, den mobilen SPORT1 Applikationen, den Social-Media-Kanälen sowie dem digitalen Sportradio SPORT1.fm. Diese reichweitenstarken Kanäle ermöglichen einzigartige Inszenierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Marken: Werbekunden profitieren von der hochemotionalen Aktivierung der Männer-Zielgruppe im Premium-Umfeld Sport durch das große Live-Angebot mit 1.500 Std. jährlich allein im Free-TV und einer Eigenproduktionsquote von 80 Prozent. Auf Basis dieser Alleinstellungsmerkmale entwickelt SPORT1 MEDIA innovative 360°-Kommunikationslösungen aus einer Hand – individuell zugeschnitten, kreativ vernetzt und überzeugend in Szene gesetzt.

Über FALKEN Reifen

Die Falken Tyre Europe GmbH ist die europäische Tochtergesellschaft des japanischen Reifenherstellers Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI), dem mit rund 33.000 Mitarbeitern sechstgrößten Reifenhersteller weltweit. SRI ist in den Jahren 2011 und 2014 mit einem Platz auf der Thomson Reuters „Top 100 Global Innovators“ Liste der weltweit innovativsten Unternehmen ausgezeichnet worden. Vom Standort Offenbach am Main aus vermarktet und vertreibt Falken Tyre Europe GmbH ein komplettes Reifensortiment für PKW, LKW, Leicht-LKW und SUV in der Erstausrüstung und im gesamten europäischen Nachrüstmarkt. Alle FALKEN Produktionswerke erfüllen die Anforderungen der aktuellen Qualitätsstandards ISO 9001, 16949 sowie der Umweltnorm ISO 14001. Die Marke Falken ist auf unterschiedlichen Sport- und Technologieplattformen vertreten, beispielsweise im Motorsport mit einem Porsche 911 GT3 R und einem BMW M6 GT3 beim Red Bull Air Race und im AUDI Sportpark des Bundesligavereins FC Ingolstadt 04.

Kontakt:

Sport1 Media GmbH | Sport1 GmbH

Michael Röhrig

Leiter Kommunikation

Tel.: +49 (0) 89 96 066 1210

Fax: +49 (0) 89 96 066 1209

E-Mail: michael.roehrig@sport1.de

www.sport1media.de

Hartmut Schultz Kommunikation

Hartmut Schultz

Tel: +49 (0) 89 99 24 96 20

office-de@schultz-kommunikation.com