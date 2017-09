Europäischer Spitzenfußball: SPORT1.fm überträgt an jedem Spieltag Partien der UEFA Europa League mit deutscher Beteiligung live

Top-Talkformate auch auf SPORT1.fm: „Der CHECK24 Doppelpass“ am Sonntag, „Fantalk“ am Samstag und „Fantalk“ XXL am Dienstag live im digitalen Sportradio

Saisonauftakt für den „Fantalk“ XXL zum ersten Spieltag der UEFA Champions League am heutigen Dienstag live ab 20:00 Uhr im TV und auf SPORT1.fm

Kostenlose Verbreitung von SPORT1.fm als Mobile App für iOS und Android

Ismaning, 12. September 2017 – Die Europapokal-Wettbewerbe starten in die neue Saison – und SPORT1.fm ist auf internationaler und nationaler Fußball-Bühne wieder mittendrin: Das digitale Sportradio überträgt in der Saison 2017/18 aus der UEFA Europa League zusätzlich zum Livespiel im Free-TV die weiteren Partien mit deutscher Beteiligung auf SPORT1.fm. Am kommenden Donnerstag steht ab 19:00 Uhr die Europapokal-Premiere der TSG Hoffenheim gegen Sporting Braga auf dem Programm. Im Anschluss folgt ab 21:05 Uhr das deutsch-spanische Duell Hertha BSC gegen Athletic Bilbao. Auf SPORT1.fm können die Hörer darüber hinaus ab sofort wieder parallel zur Free-TV-Ausstrahlung die SPORT1-Erfolgsformate „Der CHECK24 Doppelpass“, den „Fantalk“ XXL und auch den neuen „Fantalk“ am Samstagnachmittag live verfolgen. Die SPORT1.fm App ist kostenfrei für Android über den Google Play™ Store und für iOS-Smartphones über den App Store von Apple erhältlich.

Europareise mit Köln, Hertha und Hoffenheim: Die UEFA Europa League live auf SPORT1.fm

Am kommenden Donnerstag, 14. September, startet die UEFA Europa League in die neue Saison. Mit dem 1. FC Köln, der nach 25 Jahren seine Rückkehr auf die europäische Bühne feiert, Hauptstadtklub Hertha BSC und Europapokal-Neuling TSG Hoffenheim sind drei deutsche Klubs im Wettbewerb vertreten – und SPORT1.fm begleitet in der Saison 2017/18 alle drei Teams. So können in der SPORT1-Welt alle Spiele in der UEFA Europa League mit deutscher Beteiligung live und kostenlos verfolgt werden: Am ersten Spieltag steigt im Free-TV live ab 21:05 Uhr der Kracher FC Arsenal gegen den 1. FC Köln. Zuvor ist SPORT1.fm bereits live ab 19:00 Uhr mit Reporter Hartwig Thöne dabei, wenn die TSG Hoffenheim in der Rhein-Neckar-Arena beim ersten Europapokalspiel der Klubgeschichte Sporting Braga zu Gast hat. Im Anschluss empfängt Hertha BSC im Berliner Olympiastadion Athletic Bilbao – live ab 21:05 Uhr auf SPORT1.fm mit Reporter Rudi Brückner.

Heute Abend Anpfiff zur UEFA Champions League mit dem „Fantalk“ XXL – im TV und auf SPORT1.fm

Am Dienstag, 12. September, sendet SPORT1 ab 20:00 Uhr aus der 11 Freunde Bar den ersten „Fantalk“ XXL der Saison zum Start in die UEFA Champions League – und SPORT1.fm ist mittendrin, wenn Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Torsten Knippertz zur launigen Fußball-Runde bitten: Mit von der Partie sind zum Auftakt die Stammgäste Peter Neururer und Mario Basler sowie Reporter Hartwig Thöne, TV-Moderator Thomas Wagner und Oliver Pocher, der ab sofort gemeinsam mit Oliver Schwesinger auch das neue Moderatoren-Duo für den „Fantalk“ am Samstagnachmittag bildet. Diesen sowie Deutschlands beliebtesten Fußball-Talk – „Der CHECK24 Doppelpass“ jeden Sonntag ab 11:00 Uhr – können die Hörer auch live und in voller Länge auf SPORT1.fm verfolgen.

