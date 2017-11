Daniel von Busse und Pascal Damm werden als COO TV und COO Digital ab sofort neue Mitglieder der Geschäftsleitung

Neue Struktur im TV- und Digital-Bereich, um Synergie- und Wachstumspotenziale zu realisieren

Robin Seckler verlässt den Konzern zum Jahresende

Olaf Schröder: „Robin Seckler hat den Prozess der digitalen Transformation in unserem Konzern seit 2013 als Geschäftsführer Digital Products mit vorangetrieben und gestaltet. Mit der neuen Aufstellung bei TV und Digital unter der Leitung von Daniel von Busse und Pascal Damm verzahnen wir beide Bereiche noch enger – mit dem Ziel einer weiteren Optimierung der 360°-Verwertung und -Kapitalisierung unseres attraktiven Sport-Contents.“

Ismaning, 27. November 2017 – Deutschlands führende 360°-Sportplattform SPORT1 forciert Content-Offensive und finalisiert die Verzahnung der Bereiche TV und Digital mit neuer Aufstellung: Daniel von Busse, bislang Director Program & Licensing, und Pascal Damm, bislang Senior Vice President Digital, werden als Chief Operating Officer TV und Chief Operating Officer Digital ab sofort neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Beide berichten direkt an Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. Robin Seckler, Geschäftsführer Digital Products der Sport1 GmbH und der PLAZAMEDIA GmbH, wird den Constantin Medien-Konzern zum 31. Dezember 2017 verlassen.

Robin Seckler war von ProSiebenSat.1 im Januar 2013 als Director Digital zur Sport1 GmbH gewechselt. Im Dezember 2013 wurde er als Geschäftsführer Digital Products in das Management von SPORT1 berufen und verantwortet in dieser Funktion seither sämtliche digitalen Aktivitäten der Sportmedienmarke. Im September 2016 übernahm er zusätzlich die gleiche Funktion bei der PLAZAMEDIA GmbH.

„Robin Seckler hat den Prozess der digitalen Transformation als Geschäftsführer Digital Products mit vorangetrieben und gestaltet. Ich danke ihm für seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen fünf Jahren und wünsche ihm für seine Zukunft von Herzen alles erdenklich Gute“, so Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender von Constantin Medien und Vorsitzender der Geschäftsführung von SPORT1. „Mit der neuen strukturellen und personellen Aufstellung bei TV und Digital unter der Leitung von Daniel von Busse und Pascal Damm verzahnen wir die beiden Bereiche noch enger – mit dem Ziel einer weiteren Optimierung der 360°-Verwertung und -Kapitalisierung unseres attraktiven Sport-Contents. Beide werden durch ihr umfangreiches Knowhow in den jeweiligen Bereichen bei der Weiterentwicklung insbesondere unserer Bewegtbild-Angebote wichtige neue Impulse setzen und unsere TV- und Digital-Aktivitäten noch stärker forcieren.“

Robin Seckler, Geschäftsführer Digital Products SPORT1 und PLAZAMEDIA: „Die digitale Transformation im Constantin Medien-Konzern seit 2013 zu gestalten – besonders mit dem Launch vieler neuer digitaler Produkte und der Positionierung von SPORT1 als führende 360°-Sportplattform – war und ist eine überaus spannende und erfüllende Aufgabe. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, besonders in meinem Bereich Digital Products, für die hervorragende Arbeit. Mit Blick auf das kommende Jahr freue ich mich auf neue anspruchsvolle Herausforderungen und Aufgaben.“

Neue Struktur im TV- und Digital-Bereich

Zum Verantwortungsbereich von Daniel von Busse als neuer COO TV gehören wie auch bislang Lizenzen, Programm-Management sowie Programm- und Sendeplanung. Neu hinzu kommen Redaktion und Distribution sowie Content Partnerships und Interactive Media. Produktseitig gehören zum Bereich TV der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die beiden Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US. Daniel von Busse wird zudem neuer Prokurist der Sport1 GmbH.

Pascal Damm, der im Sommer 2017 von Ströer Digital Publishing (früher T-Online) zu SPORT1 gewechselt war, ist als COO Digital verantwortlich für Digital Content, Digital Products, Digital Technology und Product Development sowie die digitale Vernetzung im Konzern. Zum Bereich Digital gehören die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1: die Online-Plattform SPORT1.de, die SPORT1 News- und Video-Apps, das Sportradio SPORT1.fm, der SPORT1 YouTube-Channel und die Social-Media-Kanäle sowie die Gaming- und eSports-Angebote. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Optimierung und der Ausbau digitaler Geschäftsmodelle, zum Beispiel in den Bereichen eSports und Datenjournalismus. So werden unter anderem die bereits bestehenden, erfolgreichen eSports-Aktivitäten von SPORT1 als „First Mover“ auf diesem Gebiet künftig in einer neuen interdisziplinären eSports Unit gebündelt und noch weiter intensiviert.

Vita Daniel von Busse

Daniel von Busse ist seit April 2016 Director Program & Licensing der Sport1 GmbH. Zuvor war er ab 2013 Leiter Lizenzen. Zu SPORT1 kam Daniel von Busse von der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, wo er ab 2011 als Manager Sports Rights tätig war. Von 2008 bis 2011 war er Legal Counsel bei der Constantin Medien AG. Zuvor schloss Daniel von Busse sein Studium der Rechtswissenschaften an der Humboldt Universität Berlin mit den Fachrichtungen Wirtschafts- und Medienrecht und anschließend seinen Master in European Business an der ESCP-EAP European School of Management in London ab. Parallel zu seiner beruflichen Laufbahn erwarb er zudem den Fachanwaltstitel am Institut für Urheber- und Medienrecht in München.

Vita Pascal Damm

Pascal Damm ist seit Sommer 2017 als Senior Vice President Digital bei der Sport1 GmbH tätig. Er kam von der Ströer Digital Publishing GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, bei der er als Chief Operating Officer (COO) unter anderem maßgeblich die Integration von T-Online in die Ströer Content Group begleitete. Vor seiner Tätigkeit bei Ströer arbeitete er zehn Jahre für die Deutsche Telekom AG und betreute dort unter anderem den Aufbau zweier Digitalunternehmen sowie die Integration und den Relaunch des Sportportals FUSSBALL.DE. Er verfügt insgesamt über 15 Jahre Berufserfahrung im Digitalbereich rund um die Monetarisierung werbefinanzierter digitaler Geschäftsmodelle, Finance, Analytics, Technologie und digitalen Wandel.

