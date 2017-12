Ismaning, 19. Dezember 2017 – Das INDOOR MEETING Karlsruhe zurück auf SPORT1: Erstmals seit 2003 ist das Leichtathletik-Topevent wieder auf Deutschlands führender 360°-Sportplattform zu sehen. SPORT1 überträgt den traditionsreichen Wettkampf am Samstag, 3. Februar 2018, von 18:30 bis 20:00 Uhr live im Free-TV. Darüber hinaus wird der Wettbewerb von 16:30 Uhr bis 20:10 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie via Facebook Live und YouTube zu sehen sein. Seit mehr als drei Jahrzehnten präsentieren sich Olympiasieger und Weltmeister zum Jahresbeginn in Baden. In diesem Jahr eröffnet der Termin in Karlsruhe zugleich die IAAF World Indoor Tour. Das Staraufgebot, das die ausrichtende KARLSRUHEEVENT GmbH bieten kann, ist groß: Unter anderem sind der Franzose Renaud Lavillenie, Weltrekordler und Olympiasieger im Stabhochsprung, sowie die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper und die deutsche Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz neben vielen internationalen und nationalen Hochkarätern beim Meeting dabei. Auf dem Programm stehen bei den Männern die Disziplinen Stabhochsprung, Weitsprung sowie 60-, 800- und 3000-Meter Lauf, bei den Frauen Hochsprung, Weitsprung, 60-Meter-Lauf, 60-Meter Hürdenlauf sowie 400-Meter- und 1500-Meter-Lauf. Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1: „Das IAAF Indoor Meeting Karlsruhe nimmt längst eine wichtige Stelle im internationalen Leichtathletik-Kalender ein. SPORT1 erweitert mit dem Leichtathletik-Event der Spitzenklasse sein umfangreiches Portfolio und wird den prestigeträchtigen Wettbewerb auch multimedial auf SPORT1.de und seinen Apps begleiten.“ Martin Wacker, Geschäftsführer der ausrichtenden KARLSRUHE EVENT GmbH: „SPORT1 steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Für uns als Auftakt der WORLD INDOOR TOUR ist damit - zur besten Sendezeit - eine optimale nationale Präsenz garantiert. Wir sind nun "mittendrin" im etablierten Programm der Sport-Fans in Deutschland!" Über das INDOOR MEETING Karlsruhe

Das INDOOR MEETING Karlsruhe steht für Leichtathletik auf höchstem Niveau. Über 4.500 Zuschauer erlebten legendäre Momente live, so wie zum Beispiel den Hallen-Weltrekord über 1500 Meter der Äthiopierin Genzebe Dibaba im Jahr 2014. Seit 2016 ist Karlsruhe Teil der vom internationalen Leichtathletik-Weltverband IAAF gegründeten Hallenleichtathletik-Serie IAAF World Indoor Tour. Die IAAF World Indoor Tour startet 2018 in Karlsruhe, weitere Stationen sind Düsseldorf, Torun, Madrid, Boston und Glasgow.