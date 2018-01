Modernes Design, optimierter Player, hohe Nutzerfreundlichkeit – neue Sport-Videoplattform ab sofort im Bereich „Video“ auf SPORT1.de erreichbar

Pascal Damm, COO Digital der Sport1 GmbH: „Mit dem Relaunch des Videobereichs auf SPORT1.de wurde ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer 360°-Strategie gelegt – insbesondere mit Blick auf die weitere Verzahnung von TV und Online.“

Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital SPORT1: „Als Deutschlands Sport-Videoplattform Nr. 1 freuen wir uns, unseren Nutzern eine neue Heimat für das attraktive Bewegtbild-Portfolio von SPORT1 zu bieten.“

Ismaning, 9. Januar 2018 – Zum Start ins Supersportjahr 2018 präsentiert SPORT1 seine neue Videoplattform, die ab sofort das komplette Video- bzw. VoD-Angebot von Deutschlands führender 360°-Sportplattform zentral bündelt – für ein ganzheitliches Videoerlebnis der zahlreichen Bewegtbild-Highlights aus der SPORT1-Welt. Der neu installierte Bereich „Video“ auf SPORT1.de basiert auf einer nutzerfreundlichen Infrastruktur in modernem Design. Kernelement ist ein optimierter Video-Player, der in eine klar strukturierte und individuell gestaltbare Benutzeroberfläche eingebettet ist. Mittels Online-Feedback können die Nutzer künftig aktiv an der weiteren Ausgestaltung der Videoplattform mitwirken.

Pascal Damm, COO Digital der Sport1 GmbH: „Mit dem Relaunch des Videobereichs auf SPORT1.de wurde ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer 360°-Strategie gelegt – insbesondere mit Blick auf die weitere Verzahnung von TV und Online. Für die Zukunft setzen wir auf eine nutzerorientierte Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur – mit dem Ziel, für den Nutzer das bestmögliche Videoerlebnis zu gewährleisten und alternativen Screens eine VoD-Plattform zu bieten, die wir einfach und standardisiert auf weitere TV- und Digital-Plattformen bringen werden.“

Ivo Hrstic, Chefredakteur Digital SPORT1: „Auf unserer neuen Videoplattform können die User alle Video-Highlights aus der SPORT1-Welt erleben – in modernem Look & Feel und dank des neuen Players schnell und individuell abspielbar. Ob Spielzusammenfassungen aus den besten Sportligen der Welt, News des Tages oder das Beste aus SPORT1-Formaten wie ‚Der CHECK24 Doppelpass‘ – als Deutschlands Sport-Videoplattform Nr. 1 freuen wir uns, unseren Nutzern eine neue Heimat für das attraktive Bewegtbild-Portfolio von SPORT1 zu bieten.“

So funktioniert die neue Sport-Videoplattform von SPORT1

Zum Relaunch des Videobereichs auf SPORT1.de wurde der Fokus neben einem zeitgemäßen Design insbesondere auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit gelegt – unter anderem durch die Neukonzeption einer klar strukturierten Benutzeroberfläche. Im neuen, mobil-optimierten Videobereich auf SPORT1.de – erreichbar über die die URL SPORT1.de/TV-Video sowie den Button „Video“ in der Navigationsleiste – werden die Nutzer nun primär mit visuellen Highlights durch die Seite geführt und können dabei die Anordnung von Videos sowie die dazugehörigen Inhalte selbst gestalten. Fixpunkt für den Nutzer ist der Video-Player mit optimierter Abspielfunktion. Neben der Recherche von Video-Inhalten aus der SPORT1-Welt besteht auch die Möglichkeit, einzelne Sportarten oder Sendungen direkt anzusteuern. Beispielsweise finden sich auf der Unterseite von „Der CHECK24 Doppelpass“ alle Höhepunkte der vergangenen Ausgaben sowie die jüngsten Sendungen auch als Video-on-Demand auf Abruf.

Durch den Relaunch des Videobereichs wurde eine neue Bewegtbild-Welt auf SPORT1.de kreiert. Im Sinne einer nutzerorientierten Weiterentwicklung mit dem Ziel, das individuelle Videoerlebnis kontinuierlich zu verbessern, besteht ab sofort die Möglichkeit, via Online-Feedback aktiv an der weiteren Ausgestaltung der Videoplattform mitzuwirken.

SPORT1 mit voller Video-Power mittendrin

SPORT1 präsentiert als führende Bewegtbild-Sportplattform im deutschsprachigen Raum Video-Highlights aus zahlreichen Sportarten – darunter unter anderem Fußball, Eishockey, Darts, Motorsport, Boxen, Basketball, Tennis und US-Sport. Zum Beispiel stehen wöchentlich kompakte Video-Zusammenfassungen im Bereich internationaler Fußball aus der Premier League, Primera Division und Serie A sowie im US-Sport aus der NBA, NFL, NHL und MLB auf dem Programm. Auch News, Interviews, Reportagen und Kuriositäten, die in Form von Videos redaktionell aufbereitet werden, gehören zum umfangreichen Angebot. Darüber hinaus sind die Höhepunkte aus SPORT1-Formaten wie „Der CHECK24 Doppelpass“ oder „Die PS PROFIS“ als Video abrufbar.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Alexander Graf

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1210

Fax 089.96066.1209

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de