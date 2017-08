Sobald die Nachricht bei uns eingegangen ist, sind Sie automatisch angemeldet. Es kann allerdings kurze Zeit dauern, bis Sie die erste Nachricht von uns erhalten.

Sie wollen sich wieder abmelden? Einfach per WhatsApp das Wort Stop an uns schicken, Sie werden dann so schnell wie möglich ausgetragen.

Gerne können Sie uns über WhatsApp Feedback schicken. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir nicht jede Message beantworten können.

Hinweise:

Die Teilnahme ist komplett kostenlos

Wir werden Sie nicht mit Nachrichten überfluten. Geplant sind eine bis fünf Messages pro Tag

Ihre Handynummer verwenden wir nur für den Zweck, Ihnen den oben genannten Service anzubieten (Sport-News per WhatsApp). Ihre Nummer geben wir nicht an Dritte weiter. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich abzumelden, ihre Handynummer wird dann umgehend von uns gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier

Die technische Abwicklung erfolgt durch unseren Dienstleister WhatsBroadcast. Alle Nachrichten werden jedoch von uns verschickt