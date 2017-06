Die viermalige Basketball-Olympiasiegerin Diana Taurasi ist beste Werferin in der Geschichte der nordamerikanischen Frauen-Profiliga WNBA.

Die 35-Jährige knackte im Spiel ihrer Phoenix Mercury bei den Los Angeles Sparks den Rekord von Tina Thompson (7488 Punkte) und kommt nun auf 7494 Zähler.

"Was für eine unglaubliche Leistung. Du hast in deiner Karriere neue Standards gesetzt, nicht nur im Frauen-Basketball, sondern auch im Basketball allgemein. Ich wäre heute sehr gerne in L.A. dabei gewesen", sagte Superstar LeBron James, der via Twitter gratulierte.

Der "weißen Mamba" fehlten vor dem Spiel noch 14 Punkte, um eine neue Bestmarke aufzustellen. Unter den Augen von Legende Kobe Bryant war es 45 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte soweit. "Wenn du in super Teams spielst, ist es einfach zu punkten", sagte Taurasi, die ihre 13. Saison in der WNBA bestreitet.