Lonzo Ball (19) von der UCLA (University of California) gehört zu den heißesten Stars im US-amerikanischen College-Basketball und dürfte zum kommenden Jahr den Sprung in die NBA schaffen.

Dass die gesamte Ball-Familie mit außerordentlichen Basketball-Genen gesegnet ist, bewies nun aber auch Lonzos jüngerer Bruder LaMelo in einem Match seiner Highschool-Mannschaft Chino Hills. Beim 146:123-Sieg seines Teams gegen Los Osos erzielte LaMelo 92 Punkte - 41 davon allein im Schlussviertel.

Bei seiner Rekord-Punktejagd traf der Sophomore, der nach der Zeit an der High School in die Fußstapfen seines Bruder bei der UCLA treten wird, 37 von 61 Würfen aus dem Feld. 30 von 39 Versuchen aus der Nahdistanz landeten im Korb.

Der große Bruder Lonzo gratulierte im Anschluss artig auf Twitter: "So kann man auf eine Niederlage antworten. Ich habe dich im Blick, kleiner Bruder." LaMar hatte mit Chino Hills zuvor die erste Saisonniederlage nach 60 Siegen in Folge einstecken müssen.

"Er liebt es zu punkten", sagte LaMars Vater Lavar Ball nach der Gala seines Sohns. "Nächstes Jahr wird er jeden Tag so spielen. Das ist für ihn kein Problem. Endlich ist er dazu gekommen, sein Spiel durchzuziehen."

Neben LaMar spielt auch der mittlere Ball-Bruder LiAngelo in der Chino Hills High School groß auf. LiAngelos Topwert im Saisonverlauf sind bislang 72 Punkte in einem Spiel. Aktuell pausiert er allerdings, um Bruder LaMar mehr Spielzeit in der Offensive zu verschaffen.