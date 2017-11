College-Basketballer LiAngelo Ball von der UCLA, Sohn von Großmaul LaVar Ball und Bruder von Lakers-Rookie Lonzo Ball, und zwei Teammitglieder wurden offenbar in China festgenommen.

Das Team der UCLA (University of California, Los Angeles) bereitet sich derzeit in Fernost auf den Saisonstart am Freitag gegen Georgia Tech in Schanghai vor. (College Basketball LIVE auf SPORT1 US)

Festnahme wegen Ladendiebstahls

Wie ESPN unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll das Trio um Ball, Cody Riley und Jalen Hill als Ladendiebe auffällig geworden sein.

Das College gab ein erstes Statement zum Vorfall ab: "Wir wissen von einem Vorfall mit UCLA-Studenten in Huangzhou. Die Universität wird mit den lokalen Behörden kooperien, aber den Vorfall vorerst nicht weiter kommentieren."

Wie ESPN berichtet, sollen 20 Polizisten am frühen Dienstagmorgen ins Teamhotel gekommen sein, um die Spieler zum Vorfall zu befragen. Dabei sollen die Spieler über mehrere Stunden in einem Raum eingesperrt und später in einem Polizeiwagen abtransportiert worden sein.