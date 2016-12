Zum Jahresabschluss präsentiert SPORT1 US wieder viele US-Sport-Highlights.

Ab Dienstag, 27. Dezember, steigt SPORT1 US in die Bowl Season im College Football ein.

Insgesamt elf Bowls mit den NFL-Stars von morgen warten im Live-Programm - darunter die Playoff Semifinals im Rahmen des Peach Bowl und des Fiesta Bowl, die SPORT1 US nacheinander am Samstag, 31. Dezember, LIVE ab 21 Uhr überträgt. Dazu kommt das National Championship Game in der Nacht von Montag auf Dienstag, 10. Januar.

Zudem zeigt SPORT1 US in den kommenden Wochen jede Menge NBA-, NHL- und College-Basketball-Livepartien.

Showdown für die NFL-Stars von morgen

Im Dezember und Januar findet in der NCAA die traditionelle Bowl Season im College Football statt - und SPORT1 US ist bei insgesamt elf Bowls live dabei.

Kickoff ist am Dienstag, 27. Januar, LIVE ab 21.30 Uhr mit dem Military Bowl zwischen Temple Owls und den Wake Forest Demon Deacons. Auch in dieser Spielzeit ermitteln die vier besten Colleges in einem Playoff-Modus die beiden Finalteilnehmer für das National Championship Game.

SPORT1 US ist bei beiden Playoff Semifinals am Samstag, 31. Dezember, mittendrin: Los geht es LIVE ab 21 Uhr mit dem Peach Bowl im Georgia Dome von Atlanta, wo sich die Washington Huskies und Titelverteidiger Alabama Crimson Tide gegenüberstehen.

LIVE ab 1 Uhr folgt mit dem Fiesta Bowl das zweite Halbfinale: Im University of Phoenix Stadium in Glendale, Arizona, duellieren sich die Ohio State Buckeyes und Vorjahresfinalist Clemson Tigers. Das National Championship Game steigt in der Nacht von Montag auf Dienstag, 10. Januar, im Raymond James Stadium in Tampa, Florida - LIVE ab 2 Uhr auf SPORT1 US.

Die NBA LIVE auf SPORT1 US

Für die NBA-Korbjäger geht es auch in der besinnlichen Zeit zur Sache: SPORT1 US hat pro Woche drei Livepartien im Programm.

Ein kommendes Highlight: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28. Dezember, empfangen die Dallas Mavericks die Houston Rockets. Ob die Fans gegen das Team von Superstar James Harden einen Auftritt von Dirk Nowitzki nach seiner Verletzungspause zu sehen bekommen, beantwortet SPORT1 US LIVE ab 2.30 Uhr.

Ab 26. Dezember zeigt SPORT1 US zudem auch Fastbreak - Dein NBA Week Pass - das neue NBA-Magazin im Free-TV auf SPORT1.

Freiluftspektakel in der NHL

Auch die stärkste Eishockey-Liga der Welt gibt es auf SPORT1 US zu sehen.

Neben zahlreichen Livepartien dürfen sich Eishockey-Fans unter anderem auf das NHL Centennial Classic am Sonntag, 1. Januar, freuen. Beim Freiluftspiel auf dem BMO Field, der Heimspielstätte des Toronto FC, messen sich LIVE ab 21 Uhr die Toronto Maple Leafs und die Detroit Red Wings.

NCAA Basketball LIVE auf SPORT1 US

SPORT1 US hat Woche für Woche ausgewählte College-Basketball-Partien im Programm.

Zu Weihnachten steht beispielsweise die Diamond Head Classic an: SPORT1 US überträgt in der Nacht von Sonntag auf Montag, 26. Dezember, das 3rd Place Game LIVE ab 0 Uhr sowie das Championship Game LIVE ab 2.30 Uhr.