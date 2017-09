Die Erfolgsserie von Equanimeous St. Brown und den Notre Dame Fighting Irish geht weiter. Im Spiel gegen die Boston College Eagles gelang ein 49:20-Sieg.

Topstar des Abends war Brandon Wimbush. Der Quarterback von Notre Dame erlief selbst vier Touchdowns. Highlight dabei war ein Run über 65 Yards. "Das sind Big Plays, ich habe einfach meinen Job gemacht", sagte der Quarterback nach dem Spiel.

Mit 207 gelaufenen Yards hat Wimbush außerdem den Rekord für Rushing Yards eines Quarterbacks innerhalb seines Teams gebrochen. Den hielt bis dahin Bill Etter mit 146 gelaufenen Yards im Jahre 1969.

Insgesamt gelangen dem Team von Equanimeous St. Brown ganze sieben Touchdowns. Der Deutsche selbst fing lediglich einen Pass für drei Yards.

Klasse Spiel in Halbzeit zwei

Zur Halbzeit hatte Notre Dame mit nur drei Punkten in Führung gelegen, doch dann drehte das Team aus dem US-Bundesstaat Indiana auf.

Mit nun drei Siegen in drei Spielen läuft es für die Notre Dame Fighting Irish in dieser Saison richtig rund. Am kommenden Wochenende geht es gegen Michigan State.