CFB: Michigan Wolverines gewinnen bei den Indiana Hoosiers Michigan siegt in Overtime-Krimi / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Karan Higdon rannte schon in den ersten Sekunden der Overtime für die Michigan Wolverines zum entscheidenden Touchdown © Getty Images

Die Michigan Wolverines gewinnen in einem Overtime-Krimi bei den Indiana Hoosiers. Indiana kämpfte sich erst mit einem Field Goal in der letzten Sekunde in die OT.