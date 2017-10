In der NCAA (National Collegiate Athletic Association) steht am kommenden Wochenende College Football Week 7 auf dem Programm.

SPORT1 ist wie gewohnt bei einer ausgewählten Partie LIVE im Free-TV dabei und überträgt am Samstag das Gastspiel der Michigan Wolverines bei den Indiana Hoosiers.

Moderator Oliver Schwesinger und Kommentator Günter Zapf begrüßen die Zuschauer ab 18 Uhr zum College-Football-Abend auf SPORT1 – dabei mit von der Partie: Ex-NFL-Profi Björn Werner, der die Livesendung aus dem Studio in Ismaning als Co-Kommentator begleitet.

Der gebürtige Berliner begann seine Football-Karriere in den USA ebenfalls am College und avancierte an der Florida State University zum gefeierten Star. Zuletzt spielte Werner in der NFL für die Indianapolis Colts. Heute ist der 27-Jährige als Spielerberater und Scout tätig.

Spektakel im Memotial Stadium

Schauplatz für das NCAA Match-up Indiana Hoosiers vs. Michigan Wolverines ist das Memorial Stadium alias "The Rock" in Bloomington, Indiana. Die nördliche End Zone des Stadions ziert seit 2005 ein großer Felsbrocken, den der damalige Trainer Terry Hoeppner als Motivation für seine Spieler aufstellen ließ.

Hoeppner starb im Juni 2007 an den Folgen eines Hirntumors – die Hoosiers berühren noch heute "Hep's Rock" vor jedem Heimspiel beim Einlaufen in Gedenken an den ehemaligen Headcoach.

Seit 30 Jahren konnten die Hoosiers gegen die Wolverines nicht mehr gewinnen. Ob es den Spieler der Indiana University Bloomington diesmal gelingt, den Favoriten aus Michigan zu schlagen, zeigt SPORT1 am Samstag, 14. Oktober, LIVE ab 18 Uhr im Free-TV.

Die weltweit größten Football-Talente auch live auf SPORT1 US im Pay-TV

SPORT1 US zeigt in Week 7 unter anderem drei Livespiele aus der NCAA mit US-amerikanischem Originalkommentar: Los geht es am Samstag, 14. Oktober, LIVE ab 18 Uhr mit Tennessee Volunteers gegen die South Carolina Gamecocks.

In der Nacht auf Sonntag, 15. Oktober, ist SPORT1 US via Live-Einstieg ab 1.45 Uhr dabei, wenn Vizemeister Alabama Crimson Tide die Arkansas Razorbacks zu Gast hat. Im Anschluss zeigt SPORT1 US LIVE ab 4.45 Uhr das Duell Arizona State Sun Devils gegen die Washington Huskies.