Am Wochenende steigt der 7. Spieltag der NCAA Football. Auch das deutsche Supertalent Equanimeous St. Brown ist wieder gefordert.

Der Wide Receiver trifft mit Notre Dame Fighting Irish auf die North Carolina Tar Heels (Samstag, 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). In der Vorsaison hatte er den Durchbruch am College geschafft und unter anderem mit einem spektakulären Salto-Touchdown begeistert.

In seiner dritten Saison will der Modelathlet, der eine deutsche Mutter und einen amerikanischen Vater hat, an die bisherigen starken Leistungen anknüpfen. Das große Ziel ist, sich für den NFL-Draft zu empfehlen.

Beim jüngsten 52:17-Erfolg über die Miami Redhawks überzeugte "EQ" mit einem Touchdown und 42 Yards. Und die Chancen auf den nächsten starken Auftritt stehen gut. Denn während Notre Dame vier der ersten fünf Partien für sich entscheiden konnte, ging Gegner North Carolina bereits viermal als Verlierer vom Feld.

Der Pay-TV-Sender SPORT1 US zeigt in Woche 6 insgesamt vier Livespiele aus der NCAA mit US-amerikanischem Originalkommentar: Der Kick-off erfolgt am Samstag, 7. September, live ab 18 Uhr mit Northwestern Wildcats gegen die Penn State Nittany Lions.

Im Anschluss ist SPORT1 US live ab 21.30 Uhr dabei, wenn Florida State Seminoles es mit den Miami Hurricanes aufnimmt. Zudem zeigt SPORT1 US in der Nacht auf Sonntag, 8. September, live ab 1.15 Uhr das Duell Texas A&M Aggies gegen den amtierenden Champion, Alabama Crimson Tide, sowie live ab 4.45 Uhr die Partie Washington Huskies gegen die California Golden Bears.