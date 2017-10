In der NCAA steht am kommenden Wochenende College Football Week 8 auf dem Programm.

SPORT1 ist im Free-TV via Live-Einstieg ab 19.45 Uhr dabei, wenn die Texas Longhorns die Oklahoma State Cowboys empfangen. Schauplatz ist das über 100.000 Zuschauer fassende Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium in Austin.

Als Moderator ist Sascha Bandermann im Einsatz. Günter Zapf kommentiert die Partie aus der Big 12 Conference, bei der die Cowboys mit fünf Siegen aus sechs Spielen als Favorit antreten. Mit den zahlreichen Anhängern der University of Texas at Austin im Rücken wollen die Longhorns, die aktuell eine ausgeglichene 3:3-Bilanz aufweisen, jedoch für die Überraschung sorgen.

Auch auf SPORT1 US gibt es College Football. Gleich vier Livespiele aus der NCAA mit amerikanischem Originalkommentar werden gezeigt. Los geht es am Samstag, 21. Oktober, mit einem Doubleheader: Der Kickoff erfolgt live ab 18 Uhr, wenn die Florida State Seminoles die Louisville Cardinals fordern. Im Anschluss steht das Duell Miami Hurricanes gegen Syracuse Orange an.