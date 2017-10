Der nächste Overtime-Krimi für die Cowboys? Nach dem dramatischen 13:10-Erfolg in der Verlängerung gegen die Texas Longhorns steht für die Oklahoma State Cowboys das nächste schwere Auswärtsspiel auf dem Programm.

In College Football Week 9 der NCAA kommt es zum Big-12-Duell mit den West Virginia Mountaineers. SPORT1 überträgt das College-Spektakel ab 18.00 Uhr LIVE im FREE-TV mit Moderator Oliver Schwesinger und Kommentator Günter Zapf.

Die „Bergsteiger“ verzeichneten am vergangenen Wochenende ebenfalls einen knappen Auswärtssieg und schlugen die Baylor Bears mit 38:36. Der Schlagabtausch mit den Cowboys steigt nun vor heimischer Kulisse auf dem 60.000 Zuschauer fassenden Mountaineer Field at Milan Puskar Stadium.

Beim Duell der direkten Tabellennachbarn ist ein Punkte-Spektakel zu erwarten. Sowohl die Cowboys auf Rang vier der Big-12-Conference, als auch die fünftplatzierten Mountaineers stehen für spektakulären Offensiv-Football. Dazu muss Oklahoma State gewinnen, um noch eine Chance auf die Playoffs zu haben.

Auch SPORT1 US zeigt in Week 9 Livespiele aus der NCAA mit US-amerikanischem Originalkommentar: Am Samstag, 28. Oktober, duellieren sich live ab 18:00 Uhr die Illinois Fighting Illini mit den Wisconsin Badgers. Direkt im Anschluss ist SPORT1 US live ab 21:30 Uhr dabei, wenn die TCU Horned Frogs bei den Iowa State Cyclones gastieren.