Die entscheidende Woche im College Football ist gekommen.

Am Wochenende stehen die Conference Championships an, danach wird das sogenannte "Selection Committee" seine finale Rangliste veröffentlichen.

Die Endspiele der SEC zwischen Auburn und Georgia und ACC zwischen Clemson und Miami (So., ab 2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM) sind im Prinzip Viertelfinals, die Sieger werden in jedem Fall ein Playoff-Ticket erhalten.

Daneben halten Oklahoma (Big12-Finale gegen TCU) und Wisconsin (Big10-Finale gegen Ohio State) die Trümpfe in der Hand.

Hoffen müssen die Außenseiter: Die Central Florida Knights sind zwar das einzig ungeschlagene Team, brauchen im Endspiel der American Athletic Conference (AAC) gegen Memphis (Sa., ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) aber einen überzeugenden Sieg, um vielleicht doch noch einen Sprung im Ranking zu machen.

Die Top Vier bestreiten dann am 1. Januar im Rose Bowl und im Sugar Bowl die Halbfinals, das Endspiel steigt dann eine Woche später im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta – die Heimstätte des NFL-Teams Atlanta Falcons.