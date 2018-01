Wer zieht ins Finale ein und macht damit einen Riesenschritt im Kampf um die Krone im College-Football?

SPORT1 zeigt in einer langen Football-Nacht am Montag ab 23.15 Uhr beide Playoff-Halbfinals der NCAA LIVE im Free-TV.

Vier Playoff-Teilnehmer haben die Chance auf den Titel, darunter Titelverteidiger Clemson Tigers (Bilanz: 12-1), die Oklahoma Sooners (12-1), die Georgia Bulldogs (12-1) und Vorjahresfinalist Alabama Crimson Tide (11-1).

Alabama wurde dabei vom Selection Committee als letzter Playoff-Teilnehmer ausgewählt. Die Ohio State Buckeyes (11-2), die sich ebenfalls Hoffnungen auf die Playoffs gemacht hatten, zogen den Kürzeren.

Die Halbfinals eröffnen werden die an Nummer zwei gesetzten Sooners und die Bulldogs im Rose Bowl von Pasadena, Kalifornien (ab 23.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Neuauflage der letzten beiden Finals

Anschließend trifft der an Position eins gesetzte Titelverteidiger Clemson beim Sugar Bowl in New Orleans in der Neuauflage der beiden letztjährigen Finals auf Alabama (ab 2.30 Uhr LIVE im TV).

Vor einem Jahr schlug Clemson Alabama in einem Thriller erst in letzter Sekunde mit 35:31. 2016 konnte sich dagegen die Crimson Tide in einem ebenfalls dramatischen Finale mit 45:40 durchsetzen.

Das Endspiel zwischen den beiden Halbfinal-Siegern steigt am 9. Januar (ab 2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im Mercedes-Benz Stadium von Atlanta - Spielstätte des letztjährigen Super-Bowl-Teilnehmers Atlanta Falcons.

Ex-NFL-Profi Werner zu Gast

Bei den Halbfinals mit von der Partie ist Ex-NFL-Profi Björn Werner, der die Livesendung des ersten Duells als Co-Kommentator begleiten wird.

Der gebürtige Berliner begann seine Football-Karriere in den USA ebenfalls am College und avancierte an der Florida State University zum gefeierten Star. Als erster Defensivspieler wurde er von den Fans zum MVP gewählt.

Zuletzt spielte Werner in der NFL für die Indianapolis Colts. Heute ist der 27-Jährige als Spielerberater und Scout tätig.