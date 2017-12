Die vier Playoff-Teilnehmer im Kampf um die Krone im College Football (alle Playoff-Partien LIVE im Free-TV auf SPORT1) stehen fest.

Neben den Clemson Tigers (Bilanz: 12-1), den Oklahoma Sooners (12-1) und den Georgia Bulldogs (12-1) wählte das Selection Committee am Sonntag Vorjahresfinalist Alabama Crimson Tide als letzten Playoff-Teilnehmer aus.

Die Ohio State Buckeyes (11-2), die ebenfalls als heißer Kandidat auf den vierten Playoff-Platz gegolten hatten, schauen damit in die Röhre.

In den Halbfinals am 1. Januar (ab 23 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) spielen zunächst die an Nummer zwei gesetzten Sooners und die Bulldogs im Rose Bowl von Pasadena, Kalifornien um den Finaleinzug.

Finale im Stadion der Atlanta Falcons

Anschließend trifft der an Position eins gesetzte Titelverteidiger Clemson beim Sugar Bowl (ab 2.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in New Orleans in der Neuauflage des letztjährigen Finales auf Alabama (Nr. 4).

Das Finale zwischen den beiden Halbfinal-Siegern steigt am 8. Januar (Nacht von Montag auf Dienstag, ab 2 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im Mercedes-Benz Stadium von Atlanta - Spielstätte des letztjährigen Super-Bowl-Teilnehmers Atlanta Falcons.

SPORT1 überträgt alle Partien der College Football Playoffs LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM. Alle Bowl Games gibt es zudem LIVE im TV auf SPORT1 US.