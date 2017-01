Barack Obama hat in einer seiner letzten Amtshandlungen als US-Präsident die Chicago Cubs im Weißen Haus empfangen und für ihren historischen Gewinn der World Series in der Major League Baseball (MLB) geehrt.

"Als ich 2008 ins Amt kam, habe ich viel versprochen. Aber selbst ich war nicht so verrückt zu behaupten, dass die Cubs den Titel holen", sagte Obama und sorgte für Gelächter.

Die Cubs hatten Anfang November die längste Wartezeit einer Mannschaft im US-Sport auf den nächsten Titel beendet. Zuletzt waren die Cubs 1908 Meister geworden. "Bei der letzten Meisterschaft der Cubs war Teddy Roosevelt Präsident", sagte Obama, seines Zeichens Anhänger des Cubs-Rivalen Chicago White Sox.

Obama übergibt das Präsidentenamt am Freitag nach acht Jahren an Donald Trump, der in Washington als 45. Präsident der USA vereidigt wird.