Die Minnesota Twins haben ihrem deutschen Shootingstar Max Kepler mit einem ganz besonderen Gruß zum Geburtstag gratuliert.

Das Team aus der MLB veröffentlichte auf seinen Social-Media-Plattformen ein Video unter dem Motto "Learning German with Max Kepler".

Untermalt von bayerischer Volksmusik versucht der gebürtige Berliner Kepler, seinen Teamkollegen die deutsche Sprache näherzubringen - mit mäßigem Erfolg.

MLB-Stars wie Joe Mauer oder Byron Buxton wiederholen die von Kepler vorgesprochenen Phrasen. Der Deutsche kommentiert die Ausführungen seiner Kollegen sichtlich amüsiert.

Für das schlechteste Team der Liga in der vergangenen Saison bleibt nur zu hoffen, dass die Spieler auf dem Feld in diesem Jahr nicht eine ähnliche Figur abgeben wie in Keplers Geburtstags-Video.