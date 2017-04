Die Minnesota Twins wollen ihren traumhaften Saisonstart in der MLB fortsetzen. Das Team des deutschen Max Kepler gastiert bei den Detroit Tigers (19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US).

Die Twins waren in der vergangenen Saison das schlechteste Team der Liga. Doch in der aktuellen Spielzeit scheint sich die Truppe von Coach Paul Molitor einiges vorgenommen zu haben.

Minnesota startete mit vier Erfolgen aus vier Spielen. Mit einer Bilanz von fünf Siegen bei einer Niederlage belegt Minnesota damit Platz eins in der Central Division der American League. (Die Tabellen der MLB)

Mit den Tigers (4-2) wartet jedoch so etwas wie der Angstgegner auf Kepler und Co. 2016 hatten die Twins in 19 Aufeinandertreffen mit Detroit 15 Mal das Nachsehen. (SPORT1 erklärt Baseball)

Die Partie am Mittwoch ist der Auftakt einer Drei-Spiele-Serie in Detroit. (Spielplan und Ergebnisse)