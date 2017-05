Nach dem Sieg am Dienstag wollen die Minnesota Twins um den Deutschen Max Kepler auch am Mittwoch gegen die Baltimore Orioles in der MLB erfolgreich sein (18.30 Uhr LIVE auf SPORT1 US).

Kepler scheint dabei langsam in Topform zu kommen. Nachdem er bereits am Montag einen Homerun geschlagen hatte, gelang ihm dieses Kunststück gegen die Orioles erneut. Zudem glänzte er mit einem 2-Run-Double im fünften Inning und einem RBI-Groundout im sechsten Durchgang. (SPORT1 erklärt Baseball)

"Baseball ist unvorhersehbar", sagte der 24-Jährige nach dem Spiel. "Es gibt Tage, da klickt die Offense einfach und alle heimsen Hits ein." Am Ende hatten die Gäste 21 Hits auf dem Konto. (Spielplan und Ergebnisse)

Mit einer Bilanz von 23 Siegen und 18 Niederlagen belegt Minnesota aktuell Platz eins in der Central Division der American League. (Die Tabellen der MLB)