Die Minnesota Twins um den Deutschen Max Kepler haben bei ihrem jüngsten Sieg in der MLB Franchise-Geschichte geschrieben.

Die Twins setzen sich mit 20:7 gegen die Seattle Mariners durch und stellten mit 28 Hits einen neuen Franchise-Rekord auf.

Nur die Texas Rangers haben 2007 gegen die Baltimore Orioles mit 29 Hits in diesem Jahrhundert mehr Hits in einem Spiel geschafft.

Rosario glänzt mit drei Homeruns

Überragender Mann beim klaren Sieg der Twins war Eddie Rosario, dem gleich drei Homeruns gelangen.

Auch Kepler zeigte eine gute Leistung und schlug im 2. Inning einen Homerun. Dazu steuerte er zwei RBI zum Sieg bei.

Die Twins revanchierten sich damit für die bittere 3:14-Niederlage gegen Seattle am Vortag.

Minnesota führt mit 33 Siegen in 61 Spielen weiterhin die American League Central an, obwohl sie vor heimischer Kulisse die schlechteste Bilanz (13-19) aller Teams in der Disivion aufweisen.