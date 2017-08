MLB-Superstar Mike Trout hat sich an seinem 26. Geburtstag selbst beschenkt - und erhielt von seinen Teamkollegen obendrein noch eine Überraschung, auf die er vielleicht jedoch gerne verzichtet hätte.

Dem aktuellen MVP der American League von den Los Angeles Angels gelang bei der 2:6-Niederlage gegen die Baltimore Orioles der 1000. Hit seiner Karriere.

Damit ist er laut Elias Sports Bureau in den letzten 100 Jahren nach Charlie Morton (1986) und Hal Morris (1998) der dritte Akteur, der diesen Meilenstein an seinem Geburtstag erreicht hat.

Trout krönte seine Geburtstagsvorstellung mit seinem 23. Homerun der laufenden Saison.

Nach der Partie bekam Trout seine verdiente Torte - jedoch in kurioser und unangenehmer Form. Seine Teamkollegen überschütteten ihn in der Kabine mit den Zutaten.

In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wir sich Mehl, Eier, Wasser etc. über dem Center Fielder ergießen. Dazu stimmen die Angels "Happy Birthday" an.