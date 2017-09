Die Minnesota Twins dürfen sich weiter Hoffnungen auf die Playoffs in der MLB (LIVE im TV auf SPORT1 und SPORT1 US) machen. Nach dem 7:3-Sieg bei den Detroit Tigers hat das Team aus Minneapolis nun 3,5 Spiele Vorsprung im Kampf um die zweite Wildcard in der American League. (Tabellen der MLB)

Großen Anteil am Sieg in Detroit hatte Max Kepler. Der deutsche Right Fielder sorgte im dritten Inning mit seinem 19. Homerun der Saison für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Insgesamt brachte es der 24-Jährige auf zwei Hits und zwei Runs Batted In (RBI).

Für die Twins geht es in der kommende Woche zum Ende der regulären Saison drei weitere Male gegen die Tigers. (Der Spielplan der MLB)