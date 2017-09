Der Berliner Max Kepler steht mit den Minnesota Twins zum ersten Mal in den Playoffs der MLB.

Das Team um den 24-Jährigen hat trotz der 2:4-Niederlage gegen die Cleveland Indians eine Wildcard in der American League sicher und damit Geschichte geschrieben (Spielplan und Ergebnisse der MLB).

Die Twins sind die erste Mannschaft in der Geschichte der MLB, die nach einer Vor-Saison mit 100 oder mehr Niederlagen die Meisterrunde erreichte.

Negativrekord im Vorjahr

Im Vorjahr hatte Minnesota die Saison mit 103 Pleiten abgeschlossen und durch den Negativrekord der Franchise die Playoffs verpasst.

Nun gelang durch das 4:6 der Los Angeles Angels bei den Chicago White Sox erstmals seit 2010 wieder der Sprung in die sogenannte "Postseason". Am Dienstag geht es vermutlich gegen Rekordmeister New York Yankees.

Nach ihrer Niederlage blieben die Spieler im Klubhaus und verfolgten das Spiel zwischen den Angels und White Sox vor dem Fernseher und durften sich über das richtige Ergebnis freuen. Die Twins stehen aktuell bei 83 Siegen und 75 Niederlagen.