Die Minnesota Twins um den Deutschen Max Kepler sind ganz dicht dran an ihrer ersten Teilnahme an den Playoffs der MLB seit 2010.

Die Twins setzen sich mit 8:6 gegen die Cleveland Indians, den Tabellenführer der American League Central, durch. Für Cleveland, das aktuell die zweitbeste Bilanz in der MLB hat, war es erst die dritte Niederlage in den letzten 32 Spielen.

Matchwinner für die Twins war Eddie Rosario, der mit einem Homrun und drei RBI großen Anteil am Sieg hatte. Kepler trug sich mit einem Hit und einem Run in die Statistik ein.

Twins können Geschichte schreiben

Da parallel die Los Angeles Angels die Chicago White Sox mit 9:3 geschlagen haben, müssen die Twins allerdings noch mindestens einen Tag warten, bis ihre Playoff-Teilnahme perfekt ist.

Mit der Playoff-Teilnahme würde Minnesota Geschichte schreiben. Noch nie hatte ein Team nach einer Saison mit 100 Niederlagen in der folgenden die Playoffs erreicht.

Die Twins rangieren derzeit mit einer Bilanz von 83 Siegen und 74 Niederlagen hinter den Indians auf Rang zwei in der ACL.