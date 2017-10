Die Playoff-Duelle der MLB sind komplett. Durch einen 11:8-Erfolg gegen die Colorado Rockies im letzten Wild Card Game sicherten sich die Arizona Diamondbacks den finalen Platz in den K.o.-Duellen um den Meistertitel. (Spielplan der MLB)

Großen Anteil am Sieg der Diamondbacks hatte Pitcher Archie Bradley, dem als Reliever erstmals in der Geschichte der Postseason ein Triple gelang.

Bradley, der nach der Partie eine Bierdusche bei einem Interview über sich ergehen lassen musste, sagte zu seiner Glanzleistung im siebten Inning: "Ich kenne keine andere Art und Weise zu spielen. Ich bin so schnell gelaufen wie ich konnte, bis sie mir gesagt haben, dass ich anhalten soll."

In den Playoffs der National League bekommt es Arizona in einer Best-of-Five-Serie nun mit den Los Angeles Dodgers zu tun. Die Minnesota Twins um Max Kepler hatten den Sprung in die Playoffs verpasst. (Playoffs der MLB LIVE im TV auf SPORT1 US)