Die Cleveland Indians stehen nach einem Krimi-Sieg in Überlänge kurz vor dem Einzug in die Championship Series der American League.

Das beste AL-Team der regulären Saison gewann nach dem 4:0-Erfolg zum Auftakt auch das zweite Heimspiel gegen Rekordchampion New York Yankees mit 9:8.

Erst im 13. Inning sorgte Indians-Catcher Yan Gomes mit einem Single für die Entscheidung, nachdem die Gastgeber nach fünf Innings bereits mit fünf Punkten zurückgelegen hatten (Die MLB-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Doch die Indians konterten im darauffolgenden Inning postwendend und verkürzten den Rückstand durch den Threre-Run-Homerun von Infielder Francisco Lindor direkt wieder auf einen Punkt.

Jay Bruce stellte im achten Inning ebenfalls per Homerun den Ausgleich her.

Auch Astros stellen auf 2:0

Durch die 2:0-Führung in der Best-of-Five-Serie können die Indians bereits in der Nacht zum Montag beim ersten Auswärtsspiel der Serie in New York alles klar machen.

Auch in der zweiten Serie der American League zwischen den Houston Astros und den Boston Red Sox steht es bereits 2:0. Wie schon zum Auftakt setzten sich die favorisierten Astros auch im zweiten Match vor heimischer Kulisse mit 8:2 durch.

Überragender Mann auf Seiten der Gastgeber war dabei Shortstop Carlos Correa, der neben vier Runs einen Homerun, einen Double und einen Drive verzeichnete.

Second Baseman Jose Altuve, der im ersten Spiel mit drei Homeruns überragt hatte, steuerte zwei Hits bei.

Cubs klauen den Heimvorteil

Einen Start nach Maß erwischte in den National League Division Series derweil Titelverteidiger Chicago Cubs, der sich bei den Washington Nationals mit 3:0 durchsetzte und sich damit den Heimvorteil klaute.

Ebenfalls mit 1:0 in Führung liegen nach dem 9:5-Erfolg über die Arizona Diamondbacks die Los Angeles Dodgers.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox, Zwischenstand: 2:0

Cleveland Indians vs. New York Yankees, Zwischenstand: 2:0

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs, Zwischenstand: 0:1

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks, Zwischenstand: 1:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8

