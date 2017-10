In der MLB ist die reguläre Saison beendet. Nun steht in den Playoffs wieder der spannende Titelkampf an.

Hierfür werden zunächst noch zwei Wildcard Games ausgetragen. Die Sieger dieser Begegnungen spielen anschließend in ihren jeweiligen Divisions um die Teilnahme an den World-Series.

Die beiden Sieger aus der American-League-Division-Series und der National-League-Division-Series spielen dann in der World-Series um den Titel.

So sieht der Spielplan der MLB-Playoffs aus:

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins (Mittwoch, 4. Oktober um 2 Uhr)

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies (Donnerstag, 5. Oktober um 2 Uhr)

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox (Donnerstag, 5. Oktober um 22 Uhr)

Cleveland Indians vs. Yankees/Twins (Freitag, 6. Oktober um 1.30 Uhr)

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs (Samstag, 7. Oktober um 1.30 Uhr)

Los Angeles Dodgers vs. Diamondbacks/Rockies (Samstag, 7. Oktober um 4.30 Uhr)