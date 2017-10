Die New York Yankees haben ihr historisches Comeback perfekt gemacht und das Halbfinale der Playoffs in der MLB erreicht.

Der Rekordmeister setzte sich im alles entscheidenden fünften Spiel bei den favorisierten Cleveland Indians mit 5:2 durch gewann damit das dritte Spiel in Folge, nachdem er zunächst mit 0:2 in der Best-of-Five-Serie in Rückstand geraten war (Die Playoffs in der MLB).

Zum großen Helden des Tages avancierte ein Niederländer. Der in Amsterdam geborene Shortstop Didi Gregorius verbuchte zwei Homeruns und brachte sein Team damit nach drei Innings auf die Siegerstraße.

Yankees drehen Serienrückstand

Die Indians verkürzten durch Runs von Austin Jackson und Jay Bruce zwischenzeitlich auf 2:3, konnten gegen die starken Yankees-Einwechselwerfer David Robertson und Aroldis Chapman aber nicht mehr nachlegen.

Die "Bronx Bombers" hatten mit zwei Punkten im neunten Durchgang auch das letzte Wort. Die New Yorker drehten damit als zehntes Team in der MLB-Geschichte und als erstes seit 2001 einen 0:2-Serienrückstand noch in ein 3:2.

70-jährige Misere der Indians geht weiter

Für Vizemeister Cleveland ist das frühe Ausscheiden in den Playoffs eine herbe Enttäuschung. Im letzten Jahr vergaben die Indians eine 3:1-Führung in der World Series gegen die Chicago Cubs und warten damit nun seit 70 Jahren auf eine Meisterschaft.

Mit 102 Siegen in der regulären Saison und nach einer fulminanten Rekordserie von 22 Erfolgen hintereinander im September war das beste Team der American League als Titelfavorit in die Postseason gestartet.

Washington gleicht gegen Cubs aus

In der American League Championship Series trifft der 27-malige MLB-Champion New York auf die Houston Astros, die die Boston Red Sox mit 3:1 ausgeschaltet hatten.

In der National League glichen die Washington Nationals mit einem 5:0-Sieg bei Titelverteidiger Chicago Cubs die Serie indes zum 2:2 aus und erzwangen Spiel fünf um das letzte Halbfinal-Ticket (Die MLB-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox 3:1

New York Yankees vs. Cleveland Indians 3:2

National League Division Series

Washington Nationals - Chicago Cubs, Zwischenstand: 2:2

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks 3:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Colorado Rockies 11:8