Die New York Yankees haben ihr erstes Halbfinalspiel in den Playoffs der MLB nur knapp verloren. Gegen die Houston Astros setzte es eine 1:2-Niederlage.(Die Playoffs in der MLB).

Vor allem Dallas Keuchel zeigte eine starke Leistung. Der Astros-Pitcher glänzte mit zehn Strikeouts und sieben Shutout-Innings. Auch Infielder Marwin Gonzalez gelang eine starke Partie. Das in der Offensive enorm starke Team aus Houston zeigte, dass es nicht nur hoch gewinnen, sondern auch in Spielen mit wenig Punktgewinnen erfolgreich bestehen kann (Die MLB-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Die Yankees gehen dagegen als Verlierer vom Feld. Der Rekordmeister hatte sich in der Nacht auf Freitag im alles entscheidenden fünften Viertelfinalspiel bei den favorisierten Cleveland Indians mit 5:2 durchgesetzt. Die Yankees gewannen damit das dritte Spiel in Folge, nachdem sie zunächst mit 0:2 in der Best-of-Five-Serie in Rückstand geraten waren.

Das zweite Duell der Championship Series der American League im Best-of-seven-Modus findet am Samstag erneut in der texanischen Metropole statt.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Championship Series

New York Yankees vs. Houston Astros 0:1

Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox 3:1

Cleveland Indians vs. New York Yankees 2:3

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs 2:3

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks 3:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8