Ausgleich für die New York Yankees!

In den Playoff-Halbfinals in der MLB haben die Yankees in der Serie gegen die Houston Astros auf 2:2 ausgeglichen. Gegen die Astros gelang im vierten Spiel ein 6:4-Erfolg. Nach zwei Spielen hatten die Yankees noch mit 0:2 in Rückstand gelegen. (Der Spielplan der MLB-Playoffs)

Erfolgreich für die Yankees war vor allem Aaron Judge. Dem 25-Jährigen gelang ein Homerun. Außerdem punkteten Didi Gregorius, ebenfalls mit einem Homerun, Todd Frazier und Jacoby Ellsbury.

Für die Houston Astros trugen sich Marwin Gonzalez, George Springer, Josh Reddick und Jose Altuve auf das Scoreboard ein.

In der zweiten Halbfinal-Serie führen die Los angeles Dodgers nach drei Spielen gegen die Chicago Cubs mit 3:0