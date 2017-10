Bei der Auflage des Vorjahresduells haben die Chicago Cubs haben ihr erstes Spiel in der Championship Series der National League gegen die Los Angeles Dodgers deutlich verloren.

Die Cubs unterlagen den Dodgers mit 2:5 und liegen damit im Halbfinale der MLB-Playoffs mit 0:1 zurück. (Die MLB-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Dabei war der dreimalige Champion zunächst gut ins Spiel gestartet und im vierten Inning durch einen 2-Run-Homerun von Albert Almora Jr. in Führung gegangen. Doch die Dodgers schlugen zurück und übernahmen schließlich im sechsten Inning die Führung.

Chris Taylor gelang ein Homerun, Yasiel Puig glänzte im siebten Inning mit einem Solo-Shot. Das nächste Spiel der Serie findet in der Nacht von Montag auf Dienstag statt.

Im vergangenen Jahr hatte Chicago das Duell mit den Dodgers 4:2 gewonnen und war in die World Series eingezogen. In diesem Jahr hatten die Cubs bereits in der Division Series Probleme und bezwangen die Washington Nationals in einem Krimi am Ende mit 3:2.

Yankees verlieren auch zweites Spiel

Die New York Yankees haben auch das zweite Spiel in der American League Championship Series gegen die Houston Astros gewonnen.

Der Rekordmeister unterlag den Astros mit 1:2 und liegt damit in der Serie mit 0:2 zurück.

Held des Spiels war Houstons Starting Pitcher Justin Verlander, der das komplette Spiel absolvierte und dabei nur fünf Hits, einen Walk und einen Run abgab und zudem 13 Strikeouts schaffte.

Für Verlander war es das siebte Playoff-Spiel mit mehr als zehn Strikeouts - Rekord.

Das nächste Spiel der Serie findet in der Nacht zum Dienstag in der Bronx statt. In der Division Series hatten die Yankees die favorisierten Cleveland Indians nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 geschlagen.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Championship Series

New York Yankees vs. Houston Astros 0:2

National League Championship Series

Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers 0:1

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox 3:1

Cleveland Indians vs. New York Yankees 2:3

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs 2:3

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks 3:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8