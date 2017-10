Die Houston Astros haben in der MLB mit einem Sieg gegen die Los Angeles Dodgers einen wichtigen Schritt in Richtung Gewinn der World Series gemacht. Das letzte Heimspiel im Minute Maid Park der Astros war ein echter Krimi und ging bis in die Verlängerung.

Houston gewann schlussendlich mit 13:12 nach zehn Innings und führt in der Best-of-Seven-Finalserie mit 3:2. In der Nacht auf Mittwoch haben die Astros ihren ersten Matchball, allerdings im Stadion der Dodgers.

Sollte die Serie nach Spiel sechs noch nicht entschieden sein, fällt die Entscheidung in der Nacht auf Donnerstag im Dodger Stadium (Der MLB-Spielplan).

Sieben Homeruns

Ganze sieben Homeruns hatte die Partie zu bieten, davon gleich drei Three-Run-Homeruns in zwei aufeinanderfolgenden Innings. Erst erzielte Houstons Yuli Gurriel im vierten Inning zusammen mit Jose Altuve und Carlos Correa den Ausgleich zum 4:4.

Dann erhöhte Cody Bellinger im fünften Inning mit seinem Homerun für die Dodgers auf 7:4, als auch Corey Seager und Justin Turner punkteten, bevor Astros-Second Baseman Altuve wieder zum 7:7 ausglich und auch George Springer und Alex Bregman Punkte aufs Scoreboard brachten.

Die entscheidenden Punkte erzielte Third Baseman Bregman für die Astros im zehnten Inning.

Astros mit erster Titelchance seit 12 Jahren

Für die Dodgers startete Pitcher Clayton Kershaw und wurde später unter anderem von Tony Cingrani abgelöst. Auf Seiten der Astros begann Dallas Keuchel, den Collin McHugh, Brad Peacock und Chris Devenski ersetzten.

Die Astros hatten im Playoff-Halbfinale Rekordmeister New York Yankees ausgeschaltet und spielen erstmals seit zwölf Jahren wieder in der World Series um den Titel.

Für die Dodgers, die sich im Halbfinale mit 4:1 gegen Meister Chicago Cubs durchsetzten, ist es die erste Finalteilnahme seit 1988. Damals holte sich das Team seinen sechsten Titel.

Die Partien der MLB-Finalserie in der Übersicht:

Spiel 1: Los Angeles Dodgers - Houston Astros 3:1

Spiel 2: Los Angeles Dodgers - Houston Astros 6:7 (11 Innings)

Spiel 3: Houston Astros - Los Angeles Dodgers 5:3

Spiel 4: Houston Astros - Los Angeles Dodgers 1:6

Spiel 5: Houston Astros - Los Angeles Dodgers 13:12

Playoff-Stand: Los Angeles Dodgers - Houston Astros 2:3