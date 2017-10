Bis zum neunten und letzten Inning stand es in der zweiten Partie der National League Championship Series zwischen den Chicago Cubs und den Los Angeles Dogers 1:1 unentschieden. Dann entschieden die Dodgers in spektakulärer Weise auch das MLB-Playoffspiel für sich und gewannen mit 4:1.

Damit liegt das Team aus Los Angeles in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0 in Führung. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch folgt Spiel drei in Chicago (Der MLB-Spielplan).

Third Baseman Justin Turner war es, der die entscheidenden Punkte mit einem Homerun auf den Weg brachte. Right Fileder Yasiel Puig und Center Fielder Chris Taylor punkteten ebenfalls während dem Run (Die MLB-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

Die Punkte davor wurden beide im fünften Inning erzielt. Shortstop Addison Russell brachte die einzigen Cubs Punkte mit einem Homerun auf das Scoreboard, bevor Second Baseman Charlie Culberson wenig später ausglich.

Gepitched haben für die Cubs Jon Lester, Carl Edwards Jr., Pedro Strop, Brian Duensing und für einen Kurzeinsatz auch John Lackey, während für die Dodgers Rich Hill, Brandon Morrow, Kenley Jansen und für wenige Pitches auch Josh Fields und Tony Watson warfen.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Championship Series

New York Yankees vs. Houston Astros 0:2

National League Championship Series

Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers 0:2

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox 3:1

Cleveland Indians vs. New York Yankees 2:3

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs 2:3

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks 3:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8