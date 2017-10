Die New York Yankees verkürzen in der American League Championship Series gegen die Houston Astros auf 1:2. Im dritten Spiel der Best-of-Seven-Serie gewinnen sie deutlich mit 8:1.

Bereits nach vier Innings führte New York mit 8:0. Der einzige Homerun für Houston gelang Marwin Gonzalez im abschließenden neunten Inning.

Die vierte Partie zwischen den beiden Teams findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt (Der MLB-Spielplan).

Die Punkte für New York machten Brett Gardner, Aaron Judge, Greg Bird, Starlin Castro, Aaron Hicks, zweimal Todd Frazier und Chase Headley.

Gepitched haben für die Astros Charlie Morton, Will Harris und Collin McHugh, während für die Yankees CC Sabathia, Adam Warren, Dellin Betances und Tommy Kahnle warfen.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Championship Series

New York Yankees vs. Houston Astros 1:2

National League Championship Series

Chicago Cubs vs. Los Angeles Dodgers 0:2

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox 3:1

Cleveland Indians vs. New York Yankees 2:3

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs 2:3

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks 3:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8