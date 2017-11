Die Houston Astros haben die World Series gegen die Los Angeles Dodgers gewonnen. Im entscheidenden Spiel 7 siegten sie 5:1 im Dodgers Stadion. Für Houston ist es der erste Titelgewinn in der MLB.

Die Astros fegten von Beginn an über die Dodgers hinweg. Starter Yu Darvish gab fünf frühe Runs her und wurde im zweiten Inning ausgewechselt. Für die Astros überzeugte wieder einmal George Springer, der seinen fünften Homerun in der World Series schlug und zum MVP gekürt wurde.

Dodgers-Star Clayton Kershaw sorgte dafür, dass sich zumindest das Pitching der Dodgers stabilisierte, doch die Offensivbemühungen der Hausherren verpufften trotz vieler Gelegenheiten zu oft. Erst Andre Ethier punktete für Los Angeles mit einem Pinch-Hit-RBI-Single.

Die Astros ließen sich davon nicht beirren und sicherten den Sieg seit der Gründung 1962.