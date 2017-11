Der frühere Baseballstar Roy Halladay ist bei einem Flugzeugabsturz im Golf von Mexiko vor Florida ums Leben gekommen.

Das bestätigte das Sheriff's Department des Pasco County. Der einstige Pitcher der Toronto Blue Jays und Philadelphia Phillies aus der nordamerikanischen Profiliga MLB wurde nur 40 Jahre alt.

"Es gibt keine Worte für die Trauer, die die gesamte Phillies-Familie durch den Verlust einer der meistgeschätzten Personen erfüllt, die jemals unser Spiel gespielt haben", teilte Halladays letzter Klub mit.

Der achtmalige Allstar Halladay spielte von 1998 bis 2013 in der MLB und erhielt den Cy Young Award für den besten Werfer einmal in der American League sowie einmal in der National League. 2010 gelang "Doc" Halladay als 20. MLB-Spieler ein sogenanntes "Perfect Game" - kein gegnerischer Spieler erreichte eine Base.

Halladay hatte gerade erst seinen Pilotenschein erhalten und stürzte mit einem einmotorigen Leichtflugzeug vom Modell ICON A5 ab.