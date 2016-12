Die Dallas Mavericks warten geduldig auf die Rückkehr von Dirk Nowitzki auf den Basketballcourt.

"Es tickt keine Stoppuhr", sagte Trainer Rick Carlisle der Tageszeitung Dallas Morning News. Es sei aber zumindest denkbar, dass der angeschlagene Würzburger in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehre.

Nur fünf Einsätze

Nowitzki (38) hat wegen seiner Achillessehnenprobleme seit dem 25. November nicht mehr gespielt, in der laufenden NBA-Saison kam der Superstar nur bei fünf Begegnungen zum Einsatz. Bis zum Comeback wird es noch eine Weile dauern. "Er hat ein paar Tage lang wenig gemacht, was mit Körperkontakt auf dem Feld zu tun hat. Die Achillessehne soll heilen und er sich besser fühlen", sagte Carlisle (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Langsam aufwärts

Die Intensität werde nach und nach gesteigert. "Und ich hoffe, dass alles in die richtige Richtung geht und es keinen Rückschlag gibt. Er fällt noch immer auf unbestimmte Zeit aus", stellte der Headcoach klar.

Dallas hatte am Montag beim 112:92 gegen die Denver Nuggets im 24. Spiel den sechsten Sieg geholt.