Die Golden State Warriors haben mit einem hart erkämpften Sieg bei den New Orleans Pelicans ihre Auswärts-Siegesserie ausgebaut.

Durch das 113:109 (58:65) verließen die Kalifornier zum fünften Mal in Folge als Sieger das fremde Parkett.

Stephen Curry (30 Punkte), Kevin Durant (27 Punkte) und Draymond Green mit einem Triple-Double (12 Punkte, 10 Assists, 12 Rebounds) führten ihre Mannschaft zum knappen Sieg.

Auch defensiv lief es bei dem Trio: Durant zeigte in der letzten Minute einen Monsterblock gegen Anthony Davis, der mit 28 Punkten, fünf Blocks und acht Rebounds bei den Pelicans herausragte. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Green stahl zudem Davis drei Sekunden vor Schluss beim Stand von 111:109 den Ball und sicherte so den Sieg. Der wichtigste Spieler der Gastgeber leistete sich fünf Ballverluste und beschwerte sich nach Greens Aktion heftig beim Schiedsrichter. Der 23-Jährige kassierte dafür ein technisches Foul (Spielplan der NBA).

Green beurteilte die Situation nach dem Spiel anders: "Ich schlug den Ball weg, als er versuchte, seine Schulter in mich zu rammen. Ich glaube, es war alles sauber."

Der 26-Jährige bekundete anschließend seine Liebe zur Defensivarbeit. "Ich liebe es, Verteidigung zu spielen. Wenn es also zu diesen Situationen kommt, in denen du mit der Balleroberung das Spiel gewinnen kannst, genieße ich das sehr", sagte Green.

Die Warriors stehen nun bei 22 Siegen und vier Niederlagen in der Saison (Tabelle der NBA). Als nächstes empfangen Curry und Co. die New York Knicks.

Cavaliers bauen Siegesserie aus

Lebron James und Kevin Love haben die Cleveland Cavaliers zu einem Heimsieg gegen die Memphis Grizzlies geführt. Beim 103:86 (58:43)-Erfolg steuerte Love als bester Schütze 29 Punkte bei, James kam auf 23 Punkte.

Bei den Grizzlies, die Center Marc Gasol schonten, war Zach Randolph mit 18 Punkten der beste Spieler. Bei den Cavaliers bekam Spielmacher Kyrie Irving eine Erholungspause.

Die Cavs gewannen ihr fünftes Spiel in Folge und sind mit 18:5 Siegen das drittbeste Team der NBA hinter den Warriors und den San Antonio Spurs (19:5).

Westbrook spielt blass bei OKC-Pleite

Die Oklahoma City Thunder haben bei den Portland Trail Blazers 95:114 (52:68) verloren. OKC-Spielmacher Russell Westbrook lieferte zwar 20 Punkte ab, blieb aber hinter seinem Saisondurchschnitt (31,1 Punkte) weit zurück.

Auf der anderen Seite erzielte Damian Lillard 17 Punkte und neun Assists, ehe er das letzte Viertel aussetzte. Mason Plumlee steuerte 18 Punkte bei. Die Trail Blazers feierten mit dem Sieg einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Playoff-Plätze. Sie belegen den achten Platz.

Oklahoma hat zwei der drei vergangenen Spiele verloren und belegt Platz sechs der Western Conference.