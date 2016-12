Wenn die Golden State Warriors die Toronto Raptors in der NBA empfangen (ab 4.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US), wird eine Serie reißen.

Während die Kanadier in Oakland ihre Siegesserie auf fünf Erfolge ausbauen wollen, versuchen die Warriors ihre zweite Niederlage in Folge zu verhindern. Die "Dubs" haben seit April 2015 keine zwei Pleiten in Serie einstecken müssen. Zuletzt unterlagen Stephen Curry und Co. den Cleveland Cavaliers in der Final-Neuauflage an Weihnachten knapp mit 108:109.

Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams hatte Golden State das bessere Ende für sich, gewann 127:121. Die Superstars Curry (35 Punkte) und Kevin Durant (30) überragten.

SPORT1 zeigt die Partie in der Nacht auf Donnerstag, ab 4.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und begleitet alle NBA-Spiele in den LIVESCORES in der SPORT1 App und auf SPORT1.de.