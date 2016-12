Die Golden State Warriors haben in der NBA mühelos ihren 25. Saisonsieg eingefahren. Die Warriors bezwangen die Utah Jazz mit 104:74 (55:33) und festigten den ersten Platz in der Western Conference (Die Tabellen der NBA).

Stephen Curry (25 Punkte) und Kevin Durant (22) waren die besten Werfer, Draymond Green bewies mit 15 Zählern, elf Rebounds, vier Assists und fünf Steals seine Allroundqualitäten (Neues NBA-Magazin: Fastbreak - Dein NBA Week Pass).

Bei den Jazz kam in der Starting Five einzig Rudy Gobert (11 und 16 Rebounds) auf eine zweistellige Punkteausbeute, von der Bank kommend schafften dies auch Joe Johnson (14), Joe Ingles (11) und Trey Lyles (10).

Aufbauspieler Dante Exum, der für den verletzten George Hill in der Startformation stand, blieb in 20 Minuten ohne Punkt, Assist und Rebound. Seit 1983 haben dieses zweifelhafte Kunststück in dieser Spielzeit gerade einmal 52 Spieler geschafft. Der Australier blieb sogar ohne Wurfversuch (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

Utah schoss aus dem Feld gerade einmal 36 Prozent, die Entscheidung über den Ausgang der Partie fiel im zweiten Viertel, das die Warriors mit 36:18 für sich entschieden.

Für Begeisterung sorgte auch ein Zuschauer, der in der Halbzeitpause einen Wurf von der Mittellinie traf und sich damit neben zwei Übernachtungen in Las Vegas und 5.000 Dollar sicherte. Auch bei Durant und Headcoach Steve Kerr war die Freude groß.

Zudem durfte Kult-Fan Robin Schreiber zusammen mit den Cheerleadern tanzen.