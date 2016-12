LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der NBA zu einem Thriller-Sieg geführt und den nächsten Meilenstein erreicht.

Der Superstar erzielte beim 114:108-Sieg nach Verlängerung bei den Milwaukee Bucks 34 Punkte und verpasste mit zwölf Rebounds und sieben Assists nur knapp ein Triple-Double (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US).

James läuft von Downtown heiß

Vor allem von der Dreierlinie zeigte sich James ungewohnt stark. Der 31-Jährige verwandelte fünf von neun Dreiern, darunter auch den vorentscheidenden zur 110:108-Führung in der Overtime von weit draußen. Von der Linie machten dann Kyrie Irving (28 Punkte, fünf Rebounds, fünf Vorlagen) und James alles klar, weil der überragende Jabari Parker (30 Zähler) für Milwaukee seine Chance nicht nutzen konnte.

"Ich trainiere das vor den Spielen und in den Trainings. Ich habe heute sehr gut von der Dreierlinie geschossen", sagte James über seine Saisonbestleistung. "Der Dreier hat uns wehgetan", sagte Parker über die spielentscheidende Szene: "Er ist der beste Spieler der Welt."

LeBron überholt Malone

Die Cavs hätten den Sieg eigentlich bereits in der regulären Spielzeit klarmachen können, doch die Gastgeber erzielten die letzten sieben Punkte und retteten sich in die Verlängerung (Neues NBA-Magazin: Fastbreak - Dein NBA Week Pass).

Mit seinem ersten Korb der Partie zog James an Moses Malone (27409 Punkte) in der ewigen Scorerliste vorbei auf Rang acht. Mit nun 27442 Zählern jagt er Shaquille O'Neal (28956). Dirk Nowitzki ist mit 29552 Zählern Sechster. James hatte in der laufenden Spielzeit bereits Elvin Hayes und Hakeem Olajuwon verdrängt.

James nahm allerdings auch einmal auf der falschen Seite eines Highlights Platz. Bucks-Guard Malcolm Brogdon schickte James und Irving jeweils mit einem Dunk aufs Poster.