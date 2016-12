Die NBA hat nach dem Ausraster von Anthony Davis bei der knappen 109:113-Niederlage gegen die Golden State Warriors einen Fehler der Schiedsrichter eingeräumt. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Beim entscheidenden Steal von Golden States Draymond Green gegen den Star der New Orleans Pelicans hätten die Referees auf Foul von Green entscheiden müssen, teilte die Liga nun mit.

Green war für seine Aktion beim Stand von 111:109 ohne Pfiff davongekommen, Davis beschwerte sich danach heftig beim Schiedsrichter und kassierte dafür ein technisches Foul (Spielplan der NBA).

Zwar sei der Steal an sich regelkonform gewesen, teilte die Liga mit, aber "er hat beide Hände am Rücken von Davis und zieht am Trikot", erklärte die NBA. Dafür hätte er ein Foul bekommen müssen.

Green war da natürlich anderer Meinung und twitterte nach dem Bericht nur: "Foul???"

Schon kurz nach dem Spiel hatte er erklärt: "Ich habe den Ball weggeschlagen, als er versucht hat, seine Schulter in mich zu rammen. Ich glaube, es war alles sauber."